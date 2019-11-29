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indirimleri ne zaman bitiyor? Black Friday indirimi hangi mağazalarda var?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği indirimleri devam ediyor! Bu sene Kasım ayının sonlarında birçok marka tarafından yapılacak olan büyük indirimler sayesinde vatandaşlar online alışveriş sitelerinden birçok ürünü daha uygun fiyata satın almanın hayalini kuruyor. Ayrıca bazı mağaza ve markalar bu kampanyayı uzattığını ve bir haftalık bir süreye yaydığını da duyurmuştu. Teknoloji, giyim ve market ürünlerinde yüzde 80'e varan fırsatlarla markalar müşterilerini bekliyor olacak. İnternet üzerinden "Black Friday ne zaman sona erecek?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Black Friday indirimleri hangi mağazalarda geçerli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:08
Black Friday indirimleri ne zaman bitiyor? Black Friday indirimi hangi mağazalarda var?

indirimleri başladı! Onlarca markanın fiyatlarını yarıdan fazla düşüreceği ve 22 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bu fırsat için haftalardır heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Her yıl sadece bir gün boyunca uygulanan bu büyük indirim bu yıl uzatıldı ve binlerce müşterinin yüzü güldü. Birçok markanın şimdiden başlattığı bu kampanya ile ilgili olarak vatandaşlar internet üzerinden ", Black Friday ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, özellikle online alışveriş sitelerinde uygulanan ve şimdiden başlayan diğer adıyla Black Friday indirimleri ne zaman sona erecek? Hangi mağazalarda geçerli? İşte detaylar…

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

İnternet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteleri, Efsane Cuma indirim kampanyası fırsatlarını 22 Kasım tarihinden itibaren tüketicilerinin erişimine sunmaya başladı. Haberimizin devamından detaylara ulaşabilirsiniz...

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Black Friday indirimleri ne zaman bitiyor? Black Friday indirimi hangi mağazalarda var?
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