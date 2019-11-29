Black Friday indirimleri ne zaman bitiyor? Black Friday indirimi hangi mağazalarda var?

Black Friday indirimleri başladı! Onlarca markanın fiyatlarını yarıdan fazla düşüreceği ve 22 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bu fırsat için haftalardır heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Her yıl sadece bir gün boyunca uygulanan bu büyük indirim bu yıl uzatıldı ve binlerce müşterinin yüzü güldü. Birçok markanın şimdiden başlattığı bu kampanya ile ilgili olarak vatandaşlar internet üzerinden "Efsane Cuma, Black Friday ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, özellikle online alışveriş sitelerinde uygulanan ve şimdiden başlayan Muhteşem Cuma diğer adıyla Black Friday indirimleri ne zaman sona erecek? Hangi mağazalarda geçerli? İşte detaylar…

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

İnternet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteleri, Efsane Cuma indirim kampanyası fırsatlarını 22 Kasım tarihinden itibaren tüketicilerinin erişimine sunmaya başladı. Haberimizin devamından detaylara ulaşabilirsiniz...