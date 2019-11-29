Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? Bir mübarek Cuma gününe daha kavuşmanın heyecanı ve huzurunu yaşayan vatandaşlar, öğle vaktinde yurdun dört bir yanındaki camilere akın etmeden önce bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" sorusu, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama motorlarının popüler konuları arasında yerini aldı. İşte 29 Kasım Cuma, bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Cuma namazı saatleri…
CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Cuma namazı, 28 Kasım Cuma günü İstanbul'da saat 12.57'de, Ankara'da ise 12.42'de kılınacak.
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