Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti Müslüman alemi için oldukça kıymetli olan bir Cuma gününe daha gelmiş olmanın huzuruyla dolup taşarken bu anlamlı günde ibadetlerini camilere giderek gerçekleştirecek olan vatandaşlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevap kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günün sabahının ilk ışıkları itibarıyla “29 Kasım Cuma öğle ezanı saat kaçta?” sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Cuma namazı saatleri burada! İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere tüm illerin 29 Kasım Cuma vakti…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:21