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Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti

Müslüman alemi için oldukça kıymetli olan bir Cuma gününe daha gelmiş olmanın huzuruyla dolup taşarken bu anlamlı günde ibadetlerini camilere giderek gerçekleştirecek olan vatandaşlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevap kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günün sabahının ilk ışıkları itibarıyla “29 Kasım Cuma öğle ezanı saat kaçta?” sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Cuma namazı saatleri burada! İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere tüm illerin 29 Kasım Cuma vakti…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:21
Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? Bir mübarek Cuma gününe daha kavuşmanın heyecanı ve huzurunu yaşayan vatandaşlar, öğle vaktinde yurdun dört bir yanındaki camilere akın etmeden önce bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" sorusu, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama motorlarının popüler konuları arasında yerini aldı. İşte 29 Kasım Cuma, bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı, 28 Kasım Cuma günü İstanbul'da saat 12.57'de, Ankara'da ise 12.42'de kılınacak.

Tüm şehirlerin Cuma namazı vakitleri bir sonraki sayfada

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Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Cuma Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti
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