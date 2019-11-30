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'da feci ! O detay yürek burktu

'da arkadaşlarının partisinden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 09:23
Bursa'da feci kaza! O detay yürek burktu

İnegöl'de oturan 4 arkadaş, arkadaşları Mustafa S.'nin (20) doğum gününü kutlamak için Esenköy Mahallesi'ne gitti. Kutlamanın ardından gençler, Mustafa S.'yi de alarak otomobille İnegöl'e dönmek için yola çıktı. Yasin G. (19) yönetimindeki 16 CZB 87 otomobil, mahalle yolunda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yasin G., Sudenaz N. (15), Mustafa S. (20), Seval S.(17) ve Ömer B.(19) yaralandı.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan gençler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Avukatların o hareketi sürekli tartışma konusu oluyordu... Ceza talep edildi!

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Bursa'da feci kaza! O detay yürek burktu
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