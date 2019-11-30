İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı hava akşam saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

TÜM UYARILARA RAĞMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR OLDU

Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, hazırlıksız olanlar ise saçakların altında bekledi. Yolda oluşan su birikintileri zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.