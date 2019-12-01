Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi

Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi'nin düzenlediği "El-Emin" isimli programda konferans verdi. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Hazreti Peygamberin hayatından kesitler sunulan programda konuşan Hatipoğlu, Hz. Peygamberin bütün insanlık için en güzel örnek olduğunu belirtti. Program, Hatipoğlu'nun, vatandaşlarla birlikte el açıp dua etmesinin ardından son buldu. Programa Belediye Başkan vekili, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Ceylanpınarlı vatandaş katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN