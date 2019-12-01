Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi'nin düzenlediği "El-Emin" isimli programda konferans verdi. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Hazreti Peygamberin hayatından kesitler sunulan programda konuşan Hatipoğlu, Hz. Peygamberin bütün insanlık için en güzel örnek olduğunu belirtti. Program, Hatipoğlu'nun, vatandaşlarla birlikte el açıp dua etmesinin ardından son buldu. Programa Belediye Başkan vekili, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Ceylanpınarlı vatandaş katıldı.