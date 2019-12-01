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’de şoke eden olay! Evinde 217 ele geçirildi

'in Kızıltepe ilçesindeki evinde 217 ele geçirilen 'ya 60 bin 163 lira ceza verildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 14:21
Mardin’de şoke eden olay! Evinde 217 akrep ele geçirildi

Yaklaşık 20 gün önce Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Hakkında işlem başlatılan Çaka'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira ceza verildi.

Çaka, AA muhabirine, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, "50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum." dedi.

9 Kasım'da, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yapmış, evin bodrum katında şeffaf kutularda 217 canlı akrep ele geçirilmişti. Söz konusu akrepler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmişti.

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Mardin’de şoke eden olay! Evinde 217 akrep ele geçirildi
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