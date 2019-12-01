Hayriye Mahallesi'nde Hamza Canbekler'in (68) elinde saydığı emekli maaşını tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp kapkaç yöntemiyle alarak kaçan kişinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürünün başında olduğu özel ekip kuruldu.
Yaşlı adamın emekli maaşını çalan şahıs yakalandı KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDI Çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını inceleyen ekip, kaçan kişinin Mehmet M. olduğunu belirledi. Şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Mehmet M'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet M., savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lütfü YALGI - SABAH