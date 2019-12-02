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araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 22:45
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. Murat Cengiz'in kullandığı 21 AG 523 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Hangiller idaresinde 34 LP 6230 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak dururken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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