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İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı: (Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilşkin)   ve Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait  aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, (JAK) Timi, , BURKA ekiplerince  gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile  keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 19:17
İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı: (Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilşkin) Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama
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