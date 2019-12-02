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'de çay ocaklarına kumar baskını

'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarında kumar oynayanlara jandarma tarafından baskın yapıldı, 48 kişiye işlem yapıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 12:50

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka Mahallesi ve Naldöken Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık çay ocaklarında tombala oynandığını tespit etti. Jandarma ekipleri tespit üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde, kumar oynayan toplam 48 kişi hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan, haklarında arama kaydı bulunan S.A. ve L.T. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, tombala oynamada kullanılan 11 materyale el konulurken, işletme sahipleri R.S. ve A.K. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını
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