Kartepe, Kartalkaya Uludağ’da kar sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kış turizminin gözde mekanları Bursa'nın Uludağ, Kocaeli'nin Kartepe ve Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezlerinde kar sevinci yaşandı. En modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da beklenen kar yağışı dün başladı. Sağanak yağmurun ardından aniden başlayan kar yağışı nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri beyaza büründü. Kar yağışı işletmecileri sevindirdi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alana da kar yağdı. Samanlı Dağları'nın zirvesinde 1860 rakıma sahip Kartepe yağışın ardından beyaza büründü. Kayak merkezi yolu üzerinde bulunan restoran ve tesislere gelenler karın keyfini çıkardı. Bolu'da da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, dün sabah yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bölgeye gelen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Kar Sakarya'da bulunan bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla selfie yaptı. Öte yandan Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağladı.Kar yağışının etkili olduğu yerlerden Yedigöller Milli Parkı'na çıkış ise yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" dedi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi.