Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2 Aralık

On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ sorgulama ekranı 2 Aralık

İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara ile ilgili geri sayım başladı. Bu hafta 904. gerçekleştirilecek olan On Numara’da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bir kişi bilmiş ve 573.269,90 TL’lik ödülün sahibi olmuştu. 904. Hafta çekilişi olacak olan sevilen şans oyunu için ise geri sayım başladı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 2 Aralık On Numara sonuçlarını açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden görebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:15
On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2 Aralık

Şans oyunu sevenlerin her hafta Pazartesi düzenli düzensiz oynadığı On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Pazartesi akşamlarının sevilen yarışması On Numara'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bir kişi bilmiş ve 573.269,90 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. 904. Hafta çekilişi olacak olan sevilen şans oyunu için biletler alındı ve çekiliş saati beklenmeye başladı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 2 Aralık On Numara sonuçlarını açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden görebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

MPİ 2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'de gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizin içinden sorgulayabilir, kazandıran numaraları gözlemleyebilirsiniz…

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAZANDIRAN NUMARALAR

3, 7, 9, 15, 16, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2 Aralık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN