Pendik’te anne kız hırsızlar kamerada

Olay, Pendik'te bir züccaciye dükkanında yaşandı. Dükkana giren bir kadın ile kızı olduğu iddia edilen genç kız, ürünleri inceliyormuş gibi yaparak dükkanda gezmeye başladılar. Daha sonra kadın, rafta duran eşyayı çalmak için en uygun anı kolladı. Raftaki eşyayı kaşla göz arasında alan kadın hızla kıyafetinin içine soktu. Dükkan çalışanlarının kendilerini fark etmediğini düşünen kadın ile kızı dükkanın kapısına doğru yöneldi. Fakat hırsızlığı fark eden dükkan çalışanı, şahısları kapıdan çıkmadan durdurdu. Dükkan çalışanı, çalınan ürünü geri aldıktan sonra kadın ile genç kızı serbest bıraktı.

Anne ile genç kızın dükkanda ürünü çalmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın ile genç kız rafın önünde geziyor. Kadı gözüne kestirdiği ürünü alarak kıyafetinin içine sokuyor.

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