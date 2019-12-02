Son dakika haberi: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Eşine kâbusu yaşattı, önce darp etti sonra da...

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde yaşanan olay, her bir satırı ile korku filmi senaryolarını aratmıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, inşaat işçisi S.K. (61), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 20 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi olan 54 yaşındaki D.K. ile kavga etmeye başladı. Kavga bir anda büyürken, 61 yaşındaki koca, eşini darp etmeye başladı. Eşi tarafından maruz kaldığı darp girişimiyle neye uğradığını anlamayan kadın, öfkeden deliye dönmüş kocası tarafından dehşeti yaşadı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA DA...

S.K., eşini darp ettiği yetmezmiş gibi onu yere yatırarak adeta kâbusu yaşattı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken; öfkeli koca ise kayıplara karıştı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin tüm detayları;