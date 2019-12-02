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dakika haberi: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! kâbusu yaşattı, önce darp etti sonra da...

Samsun'da yaşanan ve ajanslar tarafından dakika haberi olarak duyurulan olay, her bir satırı ile adeta tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olarak hayatını sürdürmekte olan 61 yaşındaki S.K., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 20 yıllık eşi ve 1 çocuğunun annesi olan 54 yaşındaki D.K. ile kavga etmeye başladı. Çiftin arasındaki tartışmanın büyümesine üzerine 61 yaşındaki adam, eşini darp etti. Öfkeden gözü dönen adam, eşini darp ettiği yetmezmiş gibi yere yatırıp adeta dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın hayatının kâbusunu yaşarken, öfkeli koca ise kayıplara karıştı. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 19:46
Son dakika haberi: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Eşine kâbusu yaşattı, önce darp etti sonra da...

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde yaşanan olay, her bir satırı ile korku filmi senaryolarını aratmıyor. Edinilen dakika bilgisine göre, inşaat işçisi S.K. (61), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 20 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi olan 54 yaşındaki D.K. ile kavga etmeye başladı. Kavga bir anda büyürken, 61 yaşındaki koca, eşini darp etmeye başladı. Eşi tarafından maruz kaldığı darp girişimiyle neye uğradığını anlamayan kadın, öfkeden deliye dönmüş kocası tarafından dehşeti yaşadı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA DA...

S.K., eşini darp ettiği yetmezmiş gibi onu yere yatırarak adeta kâbusu yaşattı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken; öfkeli koca ise kayıplara karıştı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin tüm detayları;

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Son dakika haberi: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Eşine kâbusu yaşattı, önce darp etti sonra da...
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