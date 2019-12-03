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'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:09
Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde akaryakıt kaçaklığı yapan 7 şüpheliyi tespit etti.

KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararı ile şüphelilere yönleik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve işyerlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bir şüpheli aranıyor.

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Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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