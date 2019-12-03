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'ta mülteciler birbirlerine girdi!

'ta aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü.  O anlar kameralara yansırken, ifadeleri alınan sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:15
Esenyurt'ta mülteciler birbirlerine girdi!

Olay, 30 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 688 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi gündüz tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan kavga sokağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir boru ile Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil komşuları tarafından bir döşeğin üzerine yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kavgayı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bella Hammou Khalid ise ayakta tedavi edildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde demir boru olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uyruklu Barzem'i darp ediyor. Komşuları kavgayı ayırmaya çalışırken diğer tarafta da iki kişinin kavga ettiği görülüyor.

KAÇAN SURİYELİLER YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa sürede yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Esenyurt'ta mülteciler birbirlerine girdi!
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