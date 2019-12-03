Gözyaşlarıyla uğurlandılar

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Ordu'danYozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu minibüs, Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında şarampole devrildi. Aracın altında kalan Sinem Aksu (12) ve Göksü Akyel (14) isimli 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Elim kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksü Akyel için eğitim gördüğü Ordu Lisesi'nde tören düzenlendi. Akyel'in cenazesi, çok sayıda öğrencinin ve yakınlarının katılımı ile gözyaşları eşliğinde Aybastı ilçesi Beşdam Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı. Sinem Aksu için ise Altınordu 60. Yıl Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Aksu, arkadaşları, ailesi ve yakınlarının katılımı ile Gürgentepe ilçesi Bahtiyarlar Mahallesi'nde toprağa verildi.