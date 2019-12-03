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İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:21
İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

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İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti
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