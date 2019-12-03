İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüpheli bir aracı Osmanlı Caddesi'nde seyir halindeyken durdurdu.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Danyal T. ile Şafak D'nin üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu satışında kullanılan araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şafak D. tutuklandı, Danyal T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.