Son dakika haberi: Şanlıurfa’da ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi! Yetkililerden yardım istedi!

Şanlıurfa'da annesinin eski dini nikahlı eşi tarafından farklı sosyal medya hesapları üzerinden ailece taciz ve şantaja uğradıklarını iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaşayan 2 çocuk annesi Emine Sağ (26), 2 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetti. Genç kadın, eşi öldükten sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Emine Sağ'ın annesi Gülizar Henteş ise dini nikahla Ö.K. ile evlendi. 6 ay evli kalan Gülizar Henteş, Ö.K.'dan ayrıldıktan sonra iddiaya göre farklı sosyal medya hesapları üzerinden hem kendisinin hem de ailesinin fotoğrafları uygunsuz fotoğraflarla birleştirilerek paylaşıldı. 8 aydır birçok sosyal medya hesabından şantaj ve tacize uğradıklarını iddia eden Emine Sağ, defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ö.K. hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını savundu. Defalarca intihara kalkıştığını belirten genç kadın, her seferinde çocukları için vazgeçtiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.