Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Şanlıurfa’da ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi! Yetkililerden yardım istedi!

haberi: ’da ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi! Yetkililerden yardım istedi!

'da yaşanan gelişmesi herkesi şaşkına çevirdi. Annesinin eski dini nikahlı eşi tarafından farklı sosyal medya hesapları üzerinden ailece taciz ve şantaja uğradıklarını iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi. isimli kadın, 2 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetmiş ve eşi öldükten sonra ailesiyle yaşamaya başlamışı. Yaşanan korkunç taciz olayı ise hayatını kabusa çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:39
Son dakika haberi: Şanlıurfa’da ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi! Yetkililerden yardım istedi!

'da annesinin eski dini nikahlı eşi tarafından farklı sosyal medya hesapları üzerinden ailece taciz ve şantaja uğradıklarını iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaşayan 2 çocuk annesi (26), 2 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetti. Genç kadın, eşi öldükten sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Emine Sağ'ın annesi Gülizar Henteş ise dini nikahla Ö.K. ile evlendi. 6 ay evli kalan Gülizar Henteş, Ö.K.'dan ayrıldıktan sonra iddiaya göre farklı sosyal medya hesapları üzerinden hem kendisinin hem de ailesinin fotoğrafları uygunsuz fotoğraflarla birleştirilerek paylaşıldı. 8 aydır birçok sosyal medya hesabından şantaj ve tacize uğradıklarını iddia eden Emine Sağ, defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ö.K. hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını savundu. Defalarca intihara kalkıştığını belirten genç kadın, her seferinde çocukları için vazgeçtiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Şanlıurfa’da ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi! Yetkililerden yardım istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN