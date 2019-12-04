Edremit Körfezi'nde oltayla 9 kilo 150 gramlık "sinarit" yakalandı

Ataç, Altınoluk Mahallesi'nden teknesiyle Assos mevkisi açıklarına balık tutmaya gitti. Oltasını suya bırakan Ataç, bir süre sonra 9 kilo 150 gramlık sinarit balığını yakalamayı başardı.

Ataç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sinarit avı için denize açıldığını belirterek yem olarak kalamar kullandığını söyledi.

Denizde yaklaşık bir saat beklediğini anlatan Ataç, keyifli bir av olduğunu dile getirdi.

Ataç'ın yakaladığı 9 kilo 150 gram ağırlığındaki sinarit balığı, Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi'nin satış noktasında alıcısını bekliyor.

Sinarit karagöz familyasından olan ve mercan balığını andıran bir balıktır. Başı mercanınkinden küçük ensesi daha alçak, gözleri de mercana göre ufak olduğu gibi vücudunun genişliği daha az ve uzuncadır.

Bir de sinaritin ön ve azı dişleri sivridir ve dili büyüktür. Yelesiyle sırt yüzgeci tek parça olup kuyruğuna kadar uzanır, 9-11 dikenle, 11 kılçığı vardır,birinci dikeni küçük,son kılçığı çifttir. Genel rengi açık pembe ise de mavi ve mor renklerle dalgalı olup yanları gümüş gri parlak, karnının altı beyaz, kulaklarının üstü sarımtıraktır. Vücudunu örten pullar büyük ve parlak olup yanak ve kulak kapakları pullarla örtülüdür. Karadeniz'de sinarit bulunmaz, Akdeniz ve Marmara'da avlananlar arasında bir metre uzunlukta 15 kilo ağırlıkta olanlarına rastlanır.

Sinarit'in içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde zihin açılarak hafıza kaybı ve unutkanlık oranı azalttığı biliniyor.