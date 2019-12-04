Kablo çalarken suçüstü yakalanan şüphelilerden biri ‘şakacı’ çıktı

Mengen ilçesinde jandarma ekipleri, Serdar U., Güngör G. ve Serdar B.'nin kiraladıkları araçla kentteki telefon ve internet hattı kablolarını çalacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Gökçesu beldesine bağlı Mamatlar köyünde kabloları kesmeye çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin 7 direk arasındaki 550 metre kabloyu kestiği ve rulo şeklinde biriktirdiği tespit edildi.

GÜLÜMSEYİP EL SALLADI

Gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye Mengen Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Serdar U., adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp, gülümsedi. Jandarma Serdar U.'nun elini indirmeye çalıştı.

DAHA ÖNCE HABERLERE KONU OLDU

Diğer yandan Serdar U., 20 gün önce, arkadaşıyla 1 koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde yaptırdığı anons üzerine haberlere konu olmuştu.

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