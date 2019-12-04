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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Sultanbeyli mevki'inde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun kenarında duran otomobile çarptı. Feci kazada çarpan aracın sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi itfaiye tarafından otomobilden çıkartıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:14
Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Sultanbeyli mevki'i Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında duran araca hızla çarptı. Feci kazada çarpan aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi itfaiye tarafından aracın içerisinden çıkarıldı. Cenaze ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü
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