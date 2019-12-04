Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Aralık açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 4 Aralık Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 4 ARALIK

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...