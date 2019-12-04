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Haberi: Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini beklemişti! O caniden kan donduran sözler

Olay 7 Ekim tarihinde yaşandı. ’de evden uzaklaştırma alan koca Mustafa Çay, eşi Cevahir Çay’ı mahkeme günü otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin yanına kimseyi yaklaştırmayarak ölmesini bekleyen cani, talihsiz kadının hayatını kaybetmesini izledi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada o ifadeleri ile kan dondurdu. İşte haberinin ayrıntıları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 14:43
Son Dakika Haberi: Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini beklemişti! O caniden kan donduran sözler

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Çay, öldürülen Cevahir Çay'ın annesi Saniye ve babası Rıfat Akyürek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Sanık Çay, savunmasında, oto tamirciliği ile uğraştığını ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. Maktul ile 2008 yılında tanıştıklarını ve severek evlendiklerinin anlatan Çay, eşinin mutlu olması için her şeyi yaptığını anlattı.

Çay, kredi çekip eşine araba aldığını, tatile götürdüğünü, işten ayrıldıktan sonra maddi durumunun bozulduğunu belirterek, "Kredileri ödeyemeyince uyuşturucuya bulaştım. Tedavi gördüm. Eşim kaloriferli eve taşınmak istiyordu. Maddi durumum yoktu. Eşim bir ara evden kaçıp sığınma evinde kaldı." dedi.

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Son Dakika Haberi: Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini beklemişti! O caniden kan donduran sözler
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