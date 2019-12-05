Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm şehirler için il il Cuma namazı saatleri...

namazı saat kaçta kılınacak? 6 Aralık , , ve tüm şehirler için il il Cuma namazı saatleri...

İslam alemi için oldukça önemli olan gününe bir kez daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu şekilde ulaşmış olmanın huzurunu yaşarken anlamlı günde ibadetlerini camileri doldurarak yapmaya hazırlanan vatandaşlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İbadet ederek sevap kazanılacak olan bu günde günün ilk ışıklarıyla “ 6 Aralık Cuma öğle ezanı saat kaçta?” sorusu arama motorlarında araştırma yapmaya başlanıldı. takvimine göre Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabileceksiniz! İşte , , , ve başta olmak üzere tüm illerin 6 Aralık Cuma vakti…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 00:48
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm şehirler için il il Cuma namazı saatleri...

Bir Cuma gününe daha kavuşmuş olmanın huzuru ve heyecanı yaşanırken vatandaşlar, öğle namazını müteakip ülkenin tüm camilerinde namaz ibadetini kılmaya hazırlanırken bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" sorusu, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama motorlarının popüler konuları arasında yerini aldı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 6 Aralık Cuma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 6 ARALIK EZAN SAATLERİ

Cuma namazı saatlerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm şehirler için il il Cuma namazı saatleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN