Nevşehir ve Erzincan’da okullar tatil mi? 5 Aralık Nevşehir, Erzincan’da okullar tatil olacak mı?

İki ilimizde de etkisini gösteren kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından Nevşehir ve Erzincan'da okullar tatil mi? Sorusunun araştırılmasına neden oldu. Vali tarafından beklenen açıklama ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden de öğrenciler paylaşımlarda bulunuyor. Türkiye Genelinde kar yağışı özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak kendisini gösteriyor. Peki, 5 Aralık Nevşehir, Erzincan'da okullar tatil olacak mı? Nevşehir, Erzincan'da okullar tatil mi?

NEVŞEHİR VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamında iki ilimizde okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…