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ve ’da mi? 5 Aralık Nevşehir, Erzincan’da okullar tatil olacak mı?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ve kış mevsiminin etkisini gerçek anlamda göstermeye başlamasıyla birçok ilimiz kar yağışının etkisi altında kaldı. Bunun üzerine binlerce öğrenci ve veli internet üzerinden araştırmalara başladı. Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı verilen birçok ilde merak konusu haline gelen 5 Aralık , 'da olacak mı? Sorusu ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Nevşehir, Erzincan'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 11:22
Nevşehir ve Erzincan’da okullar tatil mi? 5 Aralık Nevşehir, Erzincan’da okullar tatil olacak mı?

İki ilimizde de etkisini gösteren kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından ve 'da mi? Sorusunun araştırılmasına neden oldu. Vali tarafından beklenen açıklama ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden de öğrenciler paylaşımlarda bulunuyor. Türkiye Genelinde kar yağışı özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak kendisini gösteriyor. Peki, 5 Aralık Nevşehir, Erzincan'da okullar tatil olacak mı? Nevşehir, Erzincan'da okullar tatil mi?

NEVŞEHİR VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamında iki ilimizde okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

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Nevşehir ve Erzincan’da okullar tatil mi? 5 Aralık Nevşehir, Erzincan’da okullar tatil olacak mı?
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