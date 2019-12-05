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'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! şüphesiyle apartman tahliye edildi

'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evde kimyasal madde olabileceği şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 21:25
Sakarya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Siyanür şüphesiyle apartman tahliye edildi

Sakarya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evde kimyasal madde olabileceği şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Ç'den (21) haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada polis ekipleri, kimyasal madde şüphesiyle apartmandakileri tahliye etti.

Olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik maddelere karşı eğitimli ekibi sevk edildi.

Mehmet Ali Ç'nin cenazesi, AFAD ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine ilk giden ekip, tedbir amaçlı sağlık kuruluşuna tahlilleri yapılması amacıyla gönderildi.

"İÇİNE KAPANIK BİR ÇOCUKTU"

Mehmet Ali Ç'nin sınıf arkadaşı Ali Cem Atalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduklarını söyledi.

Mehmet Ali Ç'nin içine kapanık biri olduğunu kaydeden Atalar, "Bize amcası söyledi, o şekilde haberimiz oldu. Mehmet çok içine kapanık bir çocuktu, derdi olsa bile bize söyleyeceğini sanmıyorum. Okulda gayet sohbetimizde, muhabbetimizdeydik durgun bir halde değildi." dedi.

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Sakarya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Siyanür şüphesiyle apartman tahliye edildi
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