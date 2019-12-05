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Son dakika: 'de : 1 yaralı

'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Yaşanan silahlı kavgayla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:33
Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

Olay saat 08.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Durak Sokak'ta meydana geldi. Özel bir kolejin olduğu sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın okula yakın olması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı.

Silahlı kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta eşkâl ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bir binanın güvenlik görevlisi, "Silah seslerini duydum. 1 yaralı yerde yatıyordu. Polise ve ambulansa haber verdim" diye konuştu.

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Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
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