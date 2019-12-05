Son Dakika Haberi: Vapurda zincirleme cinsel taciz! ‘Titrediğini görünce…’

Rıza E., geçtiğimiz hafta Gebze'de talimatla ifade verdiği için duruşmaya gelmedi. Sanığın savunmasında, "Bayanların kendi aralarında benim hakkında cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim.

"HASTALIĞIMIN ETKİSİYLE..."

Tuvalete gittim. Heyecanlanarak orada montumu unutup gittim. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, aynı zamanda avukat da olan olayın mağduru da olan müşteki Zeliha M., müşteki Suna Y. ile sanığın Avukatı Nuri Almaz katıldı. Dava kapsamında 29 Kasım 2019 tarihinde Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan tutuklu sanık Rıza E. duruşmaya katılmadı. Davaya katılmak için dilekçe sunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya gelen olmadı.