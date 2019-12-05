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Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

'nın Beypazarı ilçesinde, hesabından terör örgütü / propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 18:33
Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Mazlum H, Halış B ve Muhammet Ş'nin kendi adları ile kullandıkları Facebook hesaplarından, terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.

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Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
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