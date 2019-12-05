‘Tehdit ettiği için öldürdüm’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bakırköy'de birlikte iş yaptığı ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'u (49) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov'a (63) dava açıldı. Damirov'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Damirov verdiği ifadede 1996'dan beri Türkiye'de yaşadığını belirterek "Türkiye'de yapılacak İslam Konferansı'na davet edilecek ülkeler arasına Belarus'u da dahil ettirebileceğini söyledi. İnanmamıştım ama sonra konferansa Belarus Cumhurbaşkanı da davet edildi. Kendisinin ve bir gazetede köşe yazarı olan eşi S.N.'nin konu için harcama yaptığını, 4 milyon dolar borcumun olduğunu söyledi. Teklifi getirdiğinde paradan söz etmemişti. 2 milyon dolar vermezsem beni ve ailemi öldüreceğini söyledi" demişti.