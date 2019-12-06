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'ndan 'sevk' açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'da 'i bıçaklayarak öldüren 'un Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 16:01
Adalet Bakanlığı'ndan 'sevk' açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel müdürlüğümüzce, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan nakledilmesi uygun görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak, katil zanlısının 05.12.2019 tarihinde Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevkine karar verilmiş ve yapılan planlama doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Hükümlülerin hangi kurumda kalacağı cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlenmektedir. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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Adalet Bakanlığı'ndan 'sevk' açıklaması
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