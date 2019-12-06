Ayşe’yi ölüme götüren mesajlar

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), 29 Temmuz'da Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, evinde ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması önümüzdeki pazartesi günü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Özgür Tarhan'ın (46) Karaman'a, erkek arkadaşından ayrılması yönünde gönderdiği hakaret içerikli mesajlar dava dosyasına girdi. İlk kez ortaya çıkan tutanaklarda Ayşe Karaman'ın evlenmeyi düşündüğü bir erkek arkadaşının olduğu, Özgür Tarhan'ın ise genç kıza ayrılması için çok sayıda mesaj gönderdiği belirlendi. Anne Feride Karaman, "Ayşe'nin kız arkadaşına, 'aldatılırsam bunun sonu ölümdür' demiş. Zaten 4 gün sonra da kızımı öldürdü" dedi