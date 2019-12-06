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'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 17:31
Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kından mahallesindeki 4 eve fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Evlerde Azeri uyruklu A.N. (34), A.H. (39), N.A. (33), Türkmenistan uyruklu A.H. (39) adlı kadınlar yakalandı. Kadınları fuhşa sürükledikleri şüphesiyle M.G. (53), S.T. (33.) ve S.A. (32) da gözaltına alındı.

EVLER MÜHÜRLENDİ

7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, fuhuş yapılan evler Zührevi Hastalık ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Kararı gereğince mühürlendi.

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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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