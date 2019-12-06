Son dakika haberi: Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı! Olayın ayrıntıları akıllara durgunluk verdi! Esra Erol'da...

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında yine çok ilginç bir son dakika olayı yaşandı. Canlı yayına katılan Ali Tolu isimli bir şahıs, 5 aylık resmi nikâhlı eşinin saplantılı komşuları tarafından kaçırıldığını ve kendisinden 11 Kasım tarihinden itibaren haber alamadığını belirtmişti. 2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç'in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu'ya olan tacizleri ile zehir oldu. Olayla ilgili kan donduran gelişmeler gelmeye devam ederken, Murat Dinç'in bu ilk kaçırması olmadığı ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren son dakika haberinin ayrıntıları…

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA AKILALMAZ OLAY! BU İLK KAÇIRMASI DEĞİL!

2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç'in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu'ya olan yaptığı tacizlerle gölge düşürmüştü.