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Warwickli Kadir 8 aydır boşuna yatıyormuş!

31 Mart seçimlerinde ’da yaşanan 2 kişinin öldüğü seçim kavgası ile ilgili yürütülen davada 8 aydır tutuklu bulunan Abdulkadir Sülük’ün olay yerinde bile olmadığı ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Sülük’ün kavga yaşandığı sırada olay yerinden 30 kilometre uzakta olduğu bilirkişi raporu ile belgelendi. Mahkemenin, polisler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna rağmen Sülük’ü tahliye etmemesi dikkat çekti. Ayrıca Sülük’ün İngiltere’de bulunan Warwick Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuduğu da öğrenildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:57
Warwickli Kadir 8 aydır boşuna yatıyormuş!

Malatya Pötürge'de 31 Mart Yerel Seçimleri günü seçim kavgası yaşandı. Bölünmez Mahallesi'ndeki okulda yaşanan kavgada Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetti. Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün 4 akrabası ve bir çalışanı tutuklandı. Soruşturmayı devralan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame düzenledi.

DAVA GÜVENLİK NEDENİYLE KIRŞEHİR'DE…

İddianameye göre, Sülük ailesinin fertleri sınıfta çıkan tartışma sonucunda hep birlikte Hasan ve İlyas Aktaş'ı öldürmüşlerdi. Dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir'e alındı. Yargılama Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

OLAY YERİNDE OLMADIĞINI İSPATLADI

İddianamede, Abdülkadir Sülük'ün kavga sırasında olayın yaşandığı okulda bulunduğu ve İlyas ile Hasan Aktaş'ın öldürülmesi olayına iştirak ettiği ileri sürüldü. Fakat, sanık avukatları hem soruşturma aşamasında hem de dava sürecinde Abdülkadir Sülük'ün olay yerinde olmadığını, hatta olayın yaşandığı okula 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pütürge'deki bir benzinlikten aracına yakıt aldığı anlara ilişkin görüntüler bulunduğunu yetkili makamlara bildirdi. Baz verileri ve güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak sunuldu.

BİLİRKİŞİ 'YOLDA' DEDİ

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Sülük'ün olay yerinde bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi tayin etti. Üç polis bilirkişi, Abdülkadir Sülük'ün olay sabahı saat 09:49'da Bölünmez Köyü'nde ayrıldığı, söz konusu köyden Pütürge'ye giden yolun 16 ile 20. kilometresi arasında olduğu yönünde rapor tanzim etti.

21 Kasım tarihli rapor 25 Kasım'da Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen dava duruşmasına ulaştı. Mahkeme heyeti, bu rapora rağmen olay yerinde olmadığı netleşen Abdülkadir Sülük'ü tahliye etmedi. İngiltere'de bulunan Warwick Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi gören ve yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan Sülük'ün mağdur olduğu belirtildi.

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Warwickli Kadir 8 aydır boşuna yatıyormuş!
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