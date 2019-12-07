İrem konuşamıyor göremiyor, yürüyemiyor! Sürücü ise alkollü, sabıkalı ama serbest...

İstanbul Şişli'de 11 Mayıs'ta, yolun karşısına geçerken bir cipin çarptığı İrem Uzer (22), vücudundaki çok sayıda kırık sebebiyle iki ay yoğun bakımda kaldı. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi İrem'in tedavisi şimdi evinde sürüyor. İrem konuşmakta, görmekte ve yürümekte zorlanıyor. Tüm sağlık engellerine rağmen okuluna devam etmeye çalışıyor ama günlük ihtiyaçlarını da yardım olmadan karşılayamıyor. Kazadan sonra kaçmaya çalışırken cipini polislerin üzerine süren Sinan Hacıgüvenlioğlu'na (34) ise 705 lira para cezası kesildi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi. 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Hacıgüvenlioğlu günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Davanın son duruşması, İstanbul 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Kasım'da görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hacıgüvenlioğlu katılmadı.

Hem alkollü, hem sabıkalı... Zor görüyor, zor konuşuyor

OKUL ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Duruşmada İrem ve ailesi hazır bulundu. İrem'e okul arkadaşları da destek verdi. Mahkemede kaza sonrası konuşmakta zorluk çektiği belirtilen İrem, "Karşıdan karşıya geçtiğimizi de hatırlamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tedavim devam ediyor, şu anda okula gidemiyorum. Yazı yazamıyorum. Görme kaybım da var. Merdiven inip çıkamıyorum. Şikâyetçiyim" dedi.

'ADALET İSTİYORUZ'

İrem'in avukatı ve üniversiteden hocası Doç. Dr. Hasan Sınar, genç kızın yaşadıklarını şöyle anlattı: "2 ay hayati tehlikesi bulunurken yoğun bakımda kaldı. 60 gün sonra gözlerini açtığında çok sayıdaki kemik kırığı nedeniyle hareket edemedi. 6 ay geçmesine rağmen konuşmasında ve yürümesinde büyük zorluk var. Minder olmadan oturamıyor, yazı yazamıyor, kitap okuyamıyor, yaşamsal faaliyetlerini ancak yardımla gerçekleştirebiliyor. Buna karşın, sağlığını geri kazanmak için olağanüstü bir direnç sergiliyor. Adalet istiyoruz."