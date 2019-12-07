Kayıp dağcılar karış karış aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uludağ'da 5 gündür kayıp olan 2 amatör dağcı, metale hassas dedektör bulunan helikopterlerle aranıyor. Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'a (37) ulaşılabilmesi için yürütülen çalışmalarda her geçen gün umutlar tükeniyor. Bölgenin karış karış arandığı çalışmalarda metal dedektörleri de kullanılmaya başlandı. 1 kilometrekare alanda bulunan her türlü metali algılayan metal dedektörlü helikopter ekiplere destek veriyor. Alpaslan ve Sarp'a, üzerlerindeki metal malzemeler tespit edilerek ulaşılmaya çalışılıyor.