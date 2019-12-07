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Park halindeki kamyonette onlarca kilo

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında park halindeki bir kamyonette arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Rexo ile yapılan aramada 88 paket halinde toplam 45 Kilo 359 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 7.12.2019 10:24
Park halindeki kamyonette onlarca kilo uyuşturucu

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

45 KİLO 359 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan 73 plakalı bir kamyonetin durumundan şüphelenildi. Kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan valiz içerisinde 88 paket halinde toplam 45 Kilo 359 gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Park halindeki kamyonette onlarca kilo uyuşturucu
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