Park halindeki kamyonette onlarca kilo uyuşturucu

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

45 KİLO 359 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan 73 plakalı bir kamyonetin durumundan şüphelenildi. Kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan valiz içerisinde 88 paket halinde toplam 45 Kilo 359 gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.