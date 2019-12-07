Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe dört deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 7 Aralık

Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe dört oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 7 Aralık

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası merkezli peş peşe meydana geldi. Kandilli tarafından sağlanan son depremler verilerine göre, sarsıntılar 16.54, 17.34, 17.41 ve 17.46'da art arda gerçekleşti. Depremin şiddeti 4.5 olarak açıklanırken; derinliği ise 5 km olarak duyuruldu. Korkutan depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği tahmin ediliyor. AFAD ise, sarsıntıların merkezini Yunanistan merkezli Khania ve Rethymnon olduğunu aktardı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan veriler ile dakika dakika son depremler...

Giriş Tarihi: 7.12.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 18:42
Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe dört deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 7 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika aktarılan verilere göre, Akdeniz'de art arda dört deprem oldu. Sarsıntıların, 16.54, 17.34, 17.41 ve 17.46'da gerçekleştiği duyurulurken; Girit Adası merkezli olduğu son dakika açıklandı. Akdeniz'de olan depremin şiddeti 4.5, derinliği ise 5 km olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Korkutan deprem, Akdeniz'e kıyısı olan il ve ilçelerden hissedilirken; kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. AFAD ise, sarsıntıların merkezini Rethymnon ve Khania olarak duyurdu ve derinliğinin 7 km olduğu bilgisini aktardı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Girit merkezli Akdeniz'de olan depremin ardından can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken; merkez üssünde bir panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sağlanan veriler eşliğinde, dakika dakika son depremler listesi şu şekilde;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe dört deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 7 Aralık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN