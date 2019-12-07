Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe dört deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 7 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika aktarılan verilere göre, Akdeniz'de art arda dört deprem oldu. Sarsıntıların, 16.54, 17.34, 17.41 ve 17.46'da gerçekleştiği duyurulurken; Girit Adası merkezli olduğu son dakika açıklandı. Akdeniz'de olan depremin şiddeti 4.5, derinliği ise 5 km olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Korkutan deprem, Akdeniz'e kıyısı olan il ve ilçelerden hissedilirken; kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. AFAD ise, sarsıntıların merkezini Rethymnon ve Khania olarak duyurdu ve derinliğinin 7 km olduğu bilgisini aktardı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Girit merkezli Akdeniz'de olan depremin ardından can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken; merkez üssünde bir panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sağlanan veriler eşliğinde, dakika dakika son depremler listesi şu şekilde;