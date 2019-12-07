SON DAKİKA: Yıllarca kuzeninin tacizine uğramıştı... Korkunç tahliye!

Ayşenur'un intiharı ile sonuçlanan taciz olayı hakkında son dakika haberi geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven (22), çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015'te Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları nişanlı ve evli olduğu dönemlerde de sürdü. Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi, babası, erkek kardeşi ve dayısına anlattı.

Dehşet verici olay bu noktadan sonra yaşandı...