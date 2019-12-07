Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA: Yıllarca kuzeninin tacizine uğramıştı... Korkunç tahliye!

: Yıllarca kuzeninin tacizine uğramıştı... Korkunç tahliye!

'nin konuştuğu davadan haberi geldi. Alanya’da Ayşenur Güven’e cinsel tacizde bulunup intihar etmesine neden olan kuzeni 14 yıl ceza aldı. Yargıtay kararı bozunca sanık kuzeni Selahattin Sezer tahliye oldu. Mahkeme yine 14 yıl ceza verdi. Bu kez üst mahkeme tahliye etti. Ailesi can güvenliklerinden endişe duymaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET AL Yaşam
Giriş Tarihi: 7.12.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 08:17
SON DAKİKA: Yıllarca kuzeninin tacizine uğramıştı... Korkunç tahliye!

Ayşenur'un intiharı ile sonuçlanan taciz olayı hakkında haberi geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven (22), çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015'te Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları nişanlı ve evli olduğu dönemlerde de sürdü. Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi, babası, erkek kardeşi ve dayısına anlattı.

Dehşet verici olay bu noktadan sonra yaşandı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yıllarca kuzeninin tacizine uğramıştı... Korkunç tahliye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN