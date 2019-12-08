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'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada!

Beyilkdüzü'nde bir  otomobil makas atmaya çalışırken yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 12:10
Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada!

Kaza Beylikdüzü D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı.

İstanbul Beylikdüzü'nde makas atmaya çalışırken bariye çarpan araç kamerada!

Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada!
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