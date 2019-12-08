Bu acıyı en iyi biz biliriz

BUGÜN NELER OLDU

Yılönce Mersin Tarsus'ta bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülen Özgecan Aslan ve 10 yıl önce arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından işkenceyle katledilen Münevver Karabulut'un aileleri, Ceren'in öldürülmesiyle ilgili SABAH'a konuştu.Duyduğumdan beri ağlıyorum. Ceren'in günahı ne? Onun ailesini en iyi aynı acıyı çeken biz anlarız. Ordu'ya Özdemir Ailesi'nin yanına gitmek istiyorum ama gücüm yok. Onlar da artık bizim gibi yaşayan ölü. Bir katil çıkıyor, yavrularımı elimizden alıyor. Çok üzgünüm çok.Ceren'le yeniden yıkıldık. Bilim insanları, devlet akademisyenler bir araya gelsin bir çözüm bulsun. Devlet kırmızı çizgilerini çizsin, bu insanlar korksun. Cezaevi onları rehabilite etmiyor demek ki. Bu cezaevlerinde pskilog, sosyolog yok mu. Bu mahkum cezasını çekerken, toplum içinde yaşayıp yaşayamayacağını anlamıyorlar mı ? Münevver'in babası Süreyya Karabulut :Ceren'i duyduğumdan bu yana çok üzüldüm. Yazık çok yazık. Hiç dinmeyen acımız yeniden alevlendi.