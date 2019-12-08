Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

’da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı. S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 11:51
Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi.


Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN