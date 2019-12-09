Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

’te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı. Hacer A.'nın  alev alan tenekeyi balkondan atmasıyla park halinde bulunan otomobil yanarak hasar gördü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:11

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Musgen Sokak'ta meydana geldi. Hacer A., evinde sobayı yakmak için hazırladığı mazotla karışık talaşın bulunduğu tenekeyi sobaya dökmek isterken tenekenin içindeki talaş bir anda alev aldı. Panikleyen Hacer A., alevli tenekeyi balkondan aşağıya attı. Tenekenin isabet ettiği park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın daha fazla büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü ancak otomobilin kaportasında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Özkan Çaylı, Hacer A.'dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN