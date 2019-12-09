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'Salak Miloner ve 'Köyden İndim Şehire' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 'Salak Miloner ve 'Köyden İndim Şehire' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Salak Miloner ve 'Köyden İndim Şehire' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 21:15
'Salak Miloner ve 'Köyden İndim Şehire' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

A- Zeki Alasya

B- Metin Akpınar

C- Kemal Sunal

D- Halit Akçatepe

Doğru cevap: D şıkkı

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'Salak Miloner ve 'Köyden İndim Şehire' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
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