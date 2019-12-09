Ustabaşının 11 yıllık kıdemi mahkemeye "güven" verdi

Gaziantep'te bir fabrikada "işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu" iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Gaziantep'te bir halı fabrikasında ustabaşı olarak çalışan H.A, işini düzgün yapmadığı gerekçesiyle uyardığı bir işçi ile yaşadığı kavga sonrası tazminatsız işten çıkarıldı.

Hukuk mücadelesi başlatan H.A, görevini yapmadığı için uyardığı işçinin küfürlü konuştuğunu hatta iş çıkışı bu kişinin saldırısına uğradığını, bu nedenle kendisinin bir kusurunun bulunmadığı ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 3. İş Mahkemesinde görülen davanın ardından gerekçeli karar açıklandı.

İkili arasında yaşanan kavganın iş yerinde olumsuzluk yarattığı ifade edilen kararda, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek ve isteyerek, tazminat haklarını ortadan kaldıracak davranışlara sebep olmayacağı hususu gözetilerek, ustabaşının kıdem ve ihbar tazminatı alabileceği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Toplanan deliller, tarafların beyanları, tanıkların beyanları, bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme işverenin ustabaşına 35 bin lira kıdem ve ihbar tazminatının gecikme faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Ustabaşının avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin hakkaniyetli karar verdiğini söyledi.

Müvekkilinin uzun süre çalıştığı bir firmadan yaşanan bir kavga sonucu işten çıkarıldığını hatırlatan Akıllar, "Kavganın detaylarını araştırdığımızda, müvekkilimizin haklı yönünün çok olduğuna kanaat getirdik. Şöyle ki 11 yılı aşan uzun bir çalışması var. Bu çalışmasında en sonunda amir pozisyonuna geliyor. Kendi altında bulunun bir işçiye göreviyle ilgili bir talimat veriyor. Bu talimata söz konusu işçi uymayınca, bunun nedenini sorması halinde işçi birtakım ağır hakaretlerde bulunuyor. Daha sonra mesai çıkışında müvekkil, işçi tarafından saldırıya maruz kalıyor." diye konuştu.

Mahkemedeki müvekkilinin 11 yılı aşkın sürede sicilinin temiz olduğu, diğer işçinin ise benzer vukuatları olduğu yönünde savunma yaptığını ifade eden Akıllar, şunları kaydetti:

"Mahkemede bu eylemin her iki işçi için de işten çıkarma gerekçesi olabileceği ancak müvekkil bakımından özellikle 11 yıllık sicilinin temiz olması gözetildiğinde geçerli nedenle fesih olacağı ve tazminatına hak kazandığı yönünde kanat hasıl oldu. Mahkeme, bizce terazinin bir kefesine benzer vukuatları çok olan işçiyi koydu. Diğer kefesine de 11 yılı aşan uzun çalışması olan birinin böyle bir eyleme maruz kalmasını koydu ve bu kişinin en azından tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti."