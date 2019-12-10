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Ceren Özdemir’in katili intihara kalkıştı

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Ceren Özdemir’in katili intihara kalkıştı
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihara kalkıştı. Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceren'i katleden Özgür Arduç'un cinayet öncesi zıpkın araması kameralara yansıdı.
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Ceren Özdemir’in katili intihara kalkıştı
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