'Cesetsiz cinayet' davasında yerel mahkemenin kararı bir kez daha bozuldu

Torbalı'da yaşayan avukat Mümtaz Baytekin, 6 Kasım 2010 günü 35 TMV 76 plakalı otomobiliyle Tepeköy'deki evinden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine, polis çalışma başlattı. Polis, avukatın cep telefonunun en son Uşak'tan sinyal verdiğini belirledi. Baytekin'in daha önce yanında sekreter olarak çalışan, bir süre de sevgilisi olan ve evlendikten sonra Uşak'a yerleşen Ceyda Y. (24) ile eşi Erdoğan Y. (43), Erdoğan Y.'nin annesi A.Y., babası M.Y. ve ağabeyinin sevgilisi Dilek A. gözaltına alındı. Erdoğan Y.'nin ağabeyi Erbay Y. ise yakalanamadı. Şüphelilerden Erdoğan Y.'nin annesi ve babası, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ceyda Y., Erdoğan Y. ve Dilek A. tutuklandı. Dilek A. daha sonra tahliye edildi. Tüm aramalara rağmen avukat Baytekin'in izine rastlanmadı, otomobili ise Buca ilçesindeki bir apartmanın otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

KARAR USULDEN BOZULDU

Kayıp avukat Mümtaz Baytekin'in otomobilde bulunan güneş gözlüğünde firari şüpheli Erbay Y.'nin parmak izi tespit edildi. Erbay Y., hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi.

Soruşturma sonunda Ceyda Y. ve Erdoğan Y. ve firari şüpheli Erbay Y. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dilek A.'nın da 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçlarından yargılandığı dava, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

2013 yılında görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ceyda Y. müebbet, eşi Erdoğan Y., iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 18 yıl, tutuksuz sanık Dilek A. da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Erbay Y.'nin dosyası ise ayrıldı. Karar, sanıkların avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat tarafından temyiz edildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı, polise, avukatın cesedini bulup bulmadığının sorulması için 25 Nisan 2016 tarihinde usulden bozdu.

KARAR İKİNCİ KEZ BOZULDU

Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada, 3 sanık aynı cezalara çarptırıldı. Avukat Aslı Deniz Ceyhan Tokat ise yargılamada, reddi hakim talebinde bulundu. Talebi reddedilen avukat Tokat, kararı ikinci kez, "Mahkeme heyeti ve bir üst mahkeme tarafından bu talebim reddedildi. Bu aşamadan sonra mahkeme heyeti, savunma esaslarını ve taleplerini dikkate almadı. Heyet tarafsızlığını yitirdi. Mahkeme heyetini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet ettim. Bu nedenle mahkeme heyeti ile aramızda husumet oluştu" gerekçesiyle Yargıtay'a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1 Ekim 2019 tarihli kararında, 'yerel mahkemenin yargılama bittikten sonra dahi, hakimin tarafsızlık sorununu gündemde tutacak şekilde nihai hüküm kurulmasında isabet bulunmadığı' gerekçesiyle hükmü oy birliği ile bozdu. Dava, önümüzdeki günlerde üçüncü kez İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek..

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